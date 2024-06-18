Запекла боротьба: Португалія все ж виходить вперед у матчі з Чехією

У вівторок, 18 червня, на Євро-2024 відбулися два матчі першого туру в групі "F". У завершальному поєдинку зустрілися Португалія та Чехія.

У другому матчі групи "F" зустрілися Португалія та Чехія. Перші є чинними чемпіонами Європи, пише 24 канал.

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Перший гол від Чехії

Після передачі партнера Провод з-за меж штрафного майданчика зумів пробити точно у кут воріт Португалії.

Відео голу чехів

Зрівняли рахунок автоголом

Вітінья навісом віддав пас на Мендеша, який віддав передачу у штрафний майданчик, однак м'яч влучив у футболіста Чехії і потрапив у ворота.

Автогол Гранача: відео

Другий гол португальців

У додатковий час Португалія все ж виходить вперед. Після передачі з флангу Консейсау вистрілив прямо у ворота Чехії.

Відзначимо, що 19 червня розпочнеться другий тур групового етапу. У цей день відбудуться матчі Хорватія – Албанія (16:00), Німеччина – Угорщина (19:00) та Шотландія – Швейцарія (22:00)