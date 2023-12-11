Без основного захисника: Шахтар опублікував заявку гравців на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Маріно Пушич не зможе розраховувати на травмованого правого оборонця Юхима Коноплю. Всі інші важливі виконавці готові до бою проти Порту.

У середу, 13 жовтня, донецький Шахтар проведе заключний матч у групі Ліги чемпіонів 2023-2024. Команда Маріно Пушича поміряється силами на виїзді із Порту. пише 24 канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

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"Гірники" вже вилетіли до Португалії. Наставник команди взяв із собою 28 гравців. Головною втратою є відсутність правого захисника Юхима Коноплі, який травмувався два тижні тому. Також через пошкодження немає Дмитра Чигринського.

: Дмитро Різник, Артур Рудько, Тимур Пузанков, Денис Твардовський.: Гіоргі Гочолейшвілі, Ярослав Ракіцький, Валерій Бондар, Став Лемкін, Микола Матвієнко, Едуард Козік, Іраклі Азаров, Педріньо, Новатус Міроші.: Тарас Степаненко, Деніл Кастілло, Георгій Судаков, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Егіналду, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Невертон, Олексій Кащук, Мар'ян Швед.: Данило Сікан, Кевін Келсі, Богдан В'юнник.

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Відзначимо, що Шахтар набрав 9 очок у п'яти матчах Ліги чемпіонів та посідає третє місце у групі. Порту має стільки ж очок, як і "гірники", але випереджають завдяки перемозі у першому турі.

Команда Маріно Пушича вже гарантувала собі євровесну. Перемога над Порту залишить Шахтар саме в Лізі чемпіонів, тоді як втрата очок відправить у Лігу Європи.