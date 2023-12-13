В окупованому Донецьку підтримали Шахтар напередодні битви у Лізі чемпіонів: приємні фото

Про "гірників" не забувають українські патріоти в окупованому місті. Фанати розвісили шарфи з лого клубу по всьому Донецьку.

Донецький Шахтар готується до вирішального матчу в групі Ліги чемпіонів 2023-2024. Команда Маріно Пушича зіграє лобову зустріч із Порту на виїзді. Початок – о 22:00 за київським часом.

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"Гірники" є єдиним представником України у цьому турнірі, тому недивно, що Шахтар буде підтримувати вся країна. При цьому підтримувати донеччан будуть і на окупованих територіях.

Рух опору "Жовта стрічка" показав фотографії з тимчасово окупованого Донецька. Патріоти розвісили шарфи з лого Шахтаря по місту та закликом підтримати рідну українську команду.

Як підтримують Шахтар у Донецьку:

Нагадаємо, що рідне місто Шахтаря перебуває під російською окупацією з 2014 року. Через це "гірники" були змушені приймати суперників у Львові, Харкові та Києві, а з початку повномасштабного вторгнення приймають опонентів по єврокубках у Варшаві та Гамбурзі.

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У перших п'яти матчах цієї Ліги чемпіонів донеччани набрали 9 очок та гарантували собі прохід у євровесну. Шахтар має стільки ж балів, що і Порту, але поступається опоненту через поразку у першому матчі (1:3). Тож у завершальній грі "гірників" влаштує лише перемога.