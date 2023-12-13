Порту - Шахтар: онлайн-трансляція матчу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

На стадіоні "Драгау" відбудеться головна гра донеччан цього року. Онлайн-трансляція матчу Порту – Шахтар доступна на сайті 24 Каналу.

У середу, 13 грудня, в Лізі чемпіонів пройдуть останні матчі туру групової стадії. Свою долю вирішуватиме і Шахтар, який зіграє на виїзді з Порту. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Шахтар готується до "битви року" з Порту: які шанси у донеччан на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Команда Маріно Пушича вже гарантувала собі євровесну і досі зберігає шанс на плей-оф ЛЧ. "Гірники" мають по 9 балів із Порту, але поступаються "драконам" через результат очної зустрічі.

У першому турі Порту виграв на виїзді з рахунком 3:1. Тому для виходу в 1/8 фіналу донеччанам необхідна лише перемога. Будь-який інший результат відправить українську команду в Лігу Європи.

Дивитися онлайн матч Порту – Шахтар в Україні можна буде на платформі Megogo та Volia TV. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Порту – Шахтар. Тут також будуть опубліковані голи матчу, а по закінченні – відеоогляд всієї гри.