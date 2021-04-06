Чи дасть Челсі гідний бій Порту, який сенсаційно вибив Ювентус: прогноз на 1/4 Ліги чемпіонів

Порту 7 квітня зіграє перший матч в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому спекотному протистоянні.

Ситуація перед протистоянням Порту – Челсі

Порту – один з найбільш неочікуваних чвертьфіналістів Ліги чемпіонів. На своєму шляху в 1/8 фіналу португальський гранд здолав Ювентус. За сумою двох матчів результат у протистоянні був 4:4, але Порту вийшов далі за кращої результативності на виїзді.

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Челсі ж у двох поєдинках здолав мадридський Атлетіко. Загальний рахунок двох зустрічей 3:0 на користь "пенсіонерів".

Клуби 8 разів зустрічались у Лізі чемпіонів. У 5 матчах перемогу святкували "аристократи", наколотивши у ворота португальців 12 голів. Порту здобув лише 2 звитяги та засмучував голкіпера майбутнього суперника 7 разів.

Востаннє команди виходили на одне футбольне поле у 2015 році. Тоді Порту та Челсі по черзі святкували успіх. У першій грі футболісти з Лондона поступились на виїзді з рахунком 2:1, а вже вдома здобули звитягу 2:0.

Прогноз від Favbet

Перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Порту – Челсі відбудеться у середу, 7 квітня. Старт зустрічі о 22:00.

На думку букмекерів, Челсі – фаворит цього протистояння. Їх перемога оцінена у 1,81. Хоча Порту вибив Ювентус з Ліги чемпіонів, але оборону лондонського клубу так просто не пройти. Звитяга португальської команди є менш ймовірною – 5,30. У першій зустрічі суперники будуть придивлятись один до одного, тому нічийний рахунок виключати не можна – 3,65.

Експерти схиляються до того, що обидвом командам не вдасться відзначитись у матчі – 1,68. З яким рахунком завершиться поєдинок на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан"? 0:1 на користь Челсі? Саме на такий результат матчу стоїть найкращий коефіцієнт – 5,40. На такі ж цифри на табло, але вже на користь Порту – 10,50.

У першому таймі слід чекати нічию. А от у другій 45-хвилинці гості радітимуть перемозі – 2,13.

Хто заб'є гол у зустрічі? Найкращі шанси записати себе в автори голів є у гравців Челсі Олів'є Жиру та Теммі Абрахама – 2,60 та 2,80 відповідно.

За господарів швидше за все відзначаться Мусса Марега та Тоні Мартінес – 3,70 та 4,50 відповідно.