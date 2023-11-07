Результат не на користь Шахтаря: перемога Порту ставить під сумнів шанси донеччан на плей-офф ЛЧ

Команда Сержіу Койсенсау вдруге поспіль виявилась сильнішою за чемпіона Бельгії. Португальці наздогнали Барселону та зберегли відрив від "гірників".

Порту – Антверпен 2:0

Голи: Еванілсон, 32 (пен), Пепе, 90+1.

У вівторок, 7 листопада, в Лізі чемпіонів відбулись матчі 4 туру в групі Н. У першому матчі дня Шахтар сенсаційно здолав Барселону, покращивши свої шанси на вихід у плей-офф, пише 24 канал.

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Допомогти нашій команді могла б осічка Порту у зустрічі із Антверпеном. У першому матчі два тижні тому команда Койсенсау знищила бельгійців на їх полі (4:1).

Вдома ж "дракони" обмежились більш скромним рахунком. В середині першого тайму захисники гостей збили гравця Порту у власному майданчику і Еванілсон чітко реалізував пенальті.

А одразу після перерви Антверпен залишився в меншості через грубий фол Еккеленкампа. Це дозволило Порту довести матч до перемоги, забивши ще раз у компенсований час, та наздогнати у таблиці Барселону.

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Наразі португальці та іспанці мають по 9 очок, тоді як у Шахтаря – 6. З одного боку, цей результат майже гарантує донеччанам євровесну хоча б у Лізі Європи. Для цього варто здобути бодай бал в останніх іграх або дочекатись осічки Антверпена.

Турнірна таблиця групи Н

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Барселона 3 0 1 8:2 9 2 Порту 3 0 1 9:3 9 3 Шахтар 2 0 2 6:7 6 4 Антверпен 0 0 3 3:14 0

З іншого ж все йде до того, що для виходу з групи в плей-офф саме ЛЧ Шахтарю треба буде перемагати Порту на виїзді в останньому турі. За рівної кількості очок перевага надається команді, яка краще зіграла в очних зустрічах.