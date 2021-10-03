У порожні ворота: ексгравець збірної України U-21 забив дебютний гол у Болгарії – відео

Свій перший гол у чемпіонаті Болгарії у свій актив записав Євген Сердюк. 23-річний нападник відзначився у футболці клубу Черно Море.

Перший гол у новій команді

Євген Сердюк став кривдником Арди у рамках 10-го туру болгарської першості. Український форвард відкрив рахунок у матчі.

Оце так Розбив Баварію: півзахисник Динамо U-19 – найкращий гравець тижня у Юнацькій лізі УЄФА

23-річний футболіст двічі зіграв у стіночку з партнером по команді та забив вже у порожні ворота. Він поклав початок розгрому суперника. Черно Море переграло Арду з рахунком 3:0.

Відзначимо, що Сердюк став гравцем болгарського клубу у вересні 2021 року. Його контракт розрахований до кінця червня 2022 року. Вже встиг провести два поєдинки. За свою кар'єру українець грав за португальські клуби Боавішта, Фатіма та Каза Пія.

Виступав за молодіжну збірну Україну, у якій провів дві зустрічі, голів не забивав.

Завдяки перемозі Черно Море посідає 4 місце у таблиці, у його активі 16 пунктів.

Відеоогляд матчу (гол Сердюка з 1:08)