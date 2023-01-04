Пеле поховали у мавзолеї з його золотими статуями на 14-поверховому цвинтарі з Книги рекордів

У бразильському місті Сантос відбулася церемонія поховання легендарного футболіста Пеле. Поховали його на цвинтарі, де він сам обрав собі місце.

Пеле помер 29 грудня 2022 року в госпіталі в Сантосі. 2 січня 2023 року в місті відбулася офіційна церемонія прощання з гравцем. Його тіло розмістили на полі стадіону "Віла Белміро" місцевого клубу Сантос, за який майже все життя і виступав Пеле.

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Тривала церемонія прощання добу. Після цього тіло Пеле у труні провезли вулицями міста. Замість традиційного катафалка використали пожежний автомобіль. А в кожному районі міста, де проходила церемонія, її зустрічали оплесками, як свого часу і самого Пеле на стадіонах.



Труна з тілом Пеле під час церемонії прощання / фото instagram.com/santosfc

Поховали Пеле на Memorial Necrópole Ecumênica. Це найбільший у світі вертикальний цвинтар. Це будівля, яка має 14 поверхів та близько 20 тисяч місць для поховання. А також свій цілодобовий ресторан, ставок, музей автомобілів та вольєр. Це кладовище внесено до Книги рекордів Гіннеса як найвищий вертикальний цвинтар.



Memorial Necrópole Ecumênica / фото twitter.com/RTIOfficiel

Пеле сам обрав собі тут місце, купивши його ще 19 років тому. Тут теж поховані його батько, тітка, брат та дочка, а також Антоніо Вілсон Оноріо на прізвисько "Коутінью", його товариш по команді в Сантосі у 1960-х роках.

Загалом мавзолей Пеле площею 200 квадратних метрів буде оформлений як футбольний стадіон, а його забальзамоване тіло буде покоїться в труні посеред штучного газону. Сама труна не буде золотою. Але на вході до мавзолею встановлять дві золочені статуї Пеле. Їх виготовили на замовлення самого кладовища та будуть запропоновані родини, щоб встановити там.

В Memorial Necrópole Ecumênica очікують, що мавзолей Пеле стане одним з туристичних місць в Сантосі.