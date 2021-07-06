Порносайт запропонував Барселоні 10 мільйонів доларів на контракт для Мессі: але є умова

Каталонській Барселоні через економічні проблеми поки не вдається укласти новий контракт з форвардом Ліонелем Мессі.

Порносайт Stripchat направив президенту каталонців Жоану Лапорте лист, в якому запропонував 10 мільйонів доларів для фінансування операції з гравцем. Натомість Барселона повинна зробити цю платформу основним стрімінговим партнером в сезоні-2021/22.

До слова Барселона намагається втримати Мессі: аргентинець поставив фінансовий ультиматум

"Як завзятий футбольний фанат, я знаю, що Барселона шукає кошти, які дозволили б їй продовжити контракт з її обличчям – Ліонелем Мессі. Буде шкода, якщо Лео, провівши в клубі 20 років, піде.

Щоб допомогти з фінансовою стороною угоди, я б хотів запропонувати 10 мільйонів доларів за право бути основним стрімінг-партнером клубу в найближчому сезоні", – зазначив у листі віцепрезидент сервісу Макс Беннетт.

Мессі став вільним агентом

Мессі 1 липня 2021 року став вільним агентом. В аргентинського нападника закінчився контракт з каталонською Барселоною.

Ліонель перебуває у структурі Барселони з 2000 року. Всього Мессі відіграв 778 матчів за каталонців, в яких забив 672 голи та віддав 305 асистів.

Stripchat спеціалізується на якісних стрімах для дорослих, і щомісячна аудиторія по всьому світу складає 420 мільйонів фанатів.