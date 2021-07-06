Порносайт предложил Барселоне 10 миллионов долларов на контракт для Месси: но есть условие

Каталонской Барселоне из-за экономических проблем пока не удается заключить новый контракт с форвардом Лионелем Месси.

Порносайт Stripchat направил президенту каталонцев Жоану Лапорте письмо, в котором предложил 10 миллионов долларов для финансирования сделки с игроком. Вместо этого Барселона должна сделать эту платформу основным стриминговым партнером в сезоне-2021/22.

К слову Барселона пытается удержать Месси: аргентинец поставил финансовый ультиматум

"Как заядлый футбольный фанат, я знаю, что Барселона ищет средства, которые позволили бы ей продлить контракт с ее лицом – Лионелем Месси. Будет жаль, если Лео, проведя в клубе 20 лет, уйдет.

Чтобы помочь с финансовой стороной сделки, я бы хотел предложить 10 миллионов долларов за право быть основным стриминг-партнером клуба в ближайшем сезоне", – отметил в письме президент сервису Макс Беннетт.

Месси стал свободным агентом

Месси 1 июля 2021 года стал свободным агентом. У аргентинского нападающего закончился контракт с каталонской Барселоной.

Лионель находится в структуре Барселоны с 2000 года. Всего Месси отыграл 778 матчей за каталонцев, в которых забил 672 гола и отдал 305 ассистов.

. Stripchat специализируется на качественных стримах для взрослых, и ежемесячная аудитория по всему миру составляет 420 миллионов фанатов.