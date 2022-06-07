Порівнюють з похоронами: у Росії планують створити власну Діамантову лігу
Джерело:NRK
Російських атлетів відсторонили від престижного комерційного турніру з легкоатлетики – Діамантової ліги. Тож у Росії вирішили створити подібні змагання у середині країни.
У Росії анонсували турнір подібний до Діамантової ліги
У легкій атлетиці російських спортсменів відсторонили від усіх міжнародних змагань. Навіть від участі у Діамантовій лізі.
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Та ця новина ніяк не лякає ні спортсменів, ні політиків країни-агресора. Оскільки вони завжди можуть щось у когось вкрасти.
У Росії відреагували на рішення організаторів Діамантової ліги відмовити у виступі спортсменам. Ще у квітні міністр спорту Росії Олег Матіцин анонсував створення російської Діамантової ліги.
Місцеві атлети не надто задоволені відповідним рішенням, але і сказати щось проти турніру вони також не спроможні.
Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене прокоментувала відповідне рішення Матіцина. Вона порівняла ці змагання з похоронами.
Нас залишили з порожніми трибунами. Мені таке не подобається. Сподіваюся, легкоатлетична асоціація працюватиме більш плідно, щоб залучити глядачів, ЗМІ та рекламу. Дехто називає ці змагання відповіддю Діамантовій лізі. Але насправді ж це просто меморіал, ті ж порожні стадіони. Ми повинні стрибати не як під похорони, а як у свято,
– сказала легкоатлетка.
Що відомо про росіянку
- Ласіцкене не вразив новостворений турнір в Росії, проте засудити дії своєї країни, які значно вплинули на її спортивну кар'єру, вона не спроможна.
- Про цю спортсменку більшість українців вже чули, адже вона неодноразово була поміченою на світлинах разом з українкою Ярославою Магучіх.
- Після спільного фото на Іграх у Токіо українську легкоатлетку різко розкритикували вболівальники. Проте окремі спортсмени та посадовці стали на її захист. А дехто знову пригадав те, що "спорт поза політикою".
- Проте це фото все ж таки було неприйнятним для українки, оскільки Магучіх, формально є представницею Збройних сил України, опинилася поруч з Марією Ласіцкене, капітаном російської армії.