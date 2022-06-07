Порівнюють з похоронами: у Росії планують створити власну Діамантову лігу

Російських атлетів відсторонили від престижного комерційного турніру з легкоатлетики – Діамантової ліги. Тож у Росії вирішили створити подібні змагання у середині країни.

У Росії анонсували турнір подібний до Діамантової ліги

У легкій атлетиці російських спортсменів відсторонили від усіх міжнародних змагань. Навіть від участі у Діамантовій лізі.

Варте уваги Магучіх оформила "золотий дубль" на Діамантовій лізі, Геращенко стала другою у Марокко

Та ця новина ніяк не лякає ні спортсменів, ні політиків країни-агресора. Оскільки вони завжди можуть щось у когось вкрасти.

У Росії відреагували на рішення організаторів Діамантової ліги відмовити у виступі спортсменам. Ще у квітні міністр спорту Росії Олег Матіцин анонсував створення російської Діамантової ліги.

Місцеві атлети не надто задоволені відповідним рішенням, але і сказати щось проти турніру вони також не спроможні.

Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене прокоментувала відповідне рішення Матіцина. Вона порівняла ці змагання з похоронами.

Нас залишили з порожніми трибунами. Мені таке не подобається. Сподіваюся, легкоатлетична асоціація працюватиме більш плідно, щоб залучити глядачів, ЗМІ та рекламу. Дехто називає ці змагання відповіддю Діамантовій лізі. Але насправді ж це просто меморіал, ті ж порожні стадіони. Ми повинні стрибати не як під похорони, а як у свято,

– сказала легкоатлетка.

Що відомо про росіянку