Поразка – це не кінець світу, – Усик розповів про хвилювання перед поєдинками

Український боксер Олександр Усик розповів про переживання перед виходом на ринг. Спортсмен дав поради, як подолати страх.

Усик: Я ніяк не справляюся з хвилюванням

За словами Олександра, хвилювання супроводжує його перед кожним боєм. Проте він не намагається його викорінити, а вчиться співпрацювати зі своїми страхами.

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"Я ніяк не справляюся з хвилюванням. Ледь-ледь хвилююся, але я з цим і йду. Припустимо, в спорті ми боїмося засмутити близьких. Що нам скажуть: "Та ти програв, та ти не можеш". Цього не повинно бути, тому що і перемога, і поразка – воно все поруч", – зазначив Олександр.

Боксер наголосив, що поразки допомагають переосмислити певні моменти.

Поразка – це не кінець життя або кінець світу. Це те, що повинно дати вам поняття, як по-іншому зробити, щоб не оступитися ще раз. Якщо ви не зробите цей аналіз, ви будете продовжувати спіткатися,

– сказав Усик.

Спортсмен дав пораду, як стримати хвилювання.

"Потрібно зрозуміти, що викликає це хвилювання. Тому що тебе засудять або скажуть, що у тебе щось не вийшло – але це всього лише їх слова. А ти повинен зробити що потрібно попри хвилювання. Всі хвилюються. Ну хіба тільки хворі люди, якого дійсно цього не відчувають", – додав боксер.

За всю свою професійну кар’єру Олександр не програв жодного бою.