Попов став найгіршим гравцем Ренн – Динамо: кого з киян високо оцінили
Джерело:SofaScore
У четвер, 6 жовтня, Ренн приймав київське Динамо у рамках 3-го туру Ліги Європи. "Біло-сині" знову не зуміли заробити жодного балу.
Кияни поступилися з рахунком 2:1. Відомий портал SofaScore визначився з найкращими та найгіршими гравцями матчу.
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Циганков став найкращим серед гравців Динамо
Найгіршим гравцем у складі киян за версією SofaScore став захисник Денис Попов. Нагадаємо, що він допустився результативної помилки в епізоді з вирішальним м’ячем. Центрбек невдало виніс м'яч біля власного карного майданчика і потрапив у груди Дуе. Нападник Ренна спокійно вийшов тет-а-тет з Бойком і пробив у вільний кут воріт.
Його оцінка – 6.0. Найкращий бал в автора єдиного голу Віктора Циганкова – 7.0, у Дениса Бойка – 6.9.
Циганков і є автором єдиного голу у ворота Ренну.
Найвищий показник у матчі отримав вінгер Ренна Бенжамен Буріжо.
Виступ динамо в Лізі Європи
- Динамо залишається без очок, посідаючи останнє місце.
- Вже за тиждень підопічні Луческу зможуть взяти реванш у Ренна у номінально домашньому матчі. Лідером групи став Фенербахче, який у паралельній грі переміг АЕК (2:0).