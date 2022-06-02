Попереду фінал всього нашого життя, – Зінченко про майбутню гру з Уельсом

Олександр Зінченко став одним із героїв поєдинку проти Шотландії. Один із лідерів команди прокоментував звитягу та вихід у фінал плей-офф відбору ЧС-2022.

Зінченко: Немає часу радіти, попереду дуже важливий матч

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі України та відіграв увесь поєдинок. Лівий захисник Манчестер Сіті ще й віддав гольову передачу на Артема Довбика, який вже у компенсований до матчу час поставив крапку у грі проти Шотландії.

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Півзахисник відзначив позитивні емоції після перемоги, але не став довго радіти, адже попереду у збірної важлива гра проти Уельсу. Цей поєдинок Зінченко назвав фіналом усього їх життя. У цьому матчі усі збірники повинні показати свою найкращу гру у житті.

Скажу, що емоції дуже позитивні, але немає часу радіти, у нас попереду дуже важливий матч, я б його назва: "фінал всього нашого життя". Настав час відновитися та підготувати себе якомога краще. Кожен з нас повинен показати свою найкращу гру в житті,

– сказав футболіст.

"Підібрав дуже правильні слова перед самим виходом на поле"

Поєдинок закінчився перемогою України з рахунком 1:3. Голи у футболці нашої збірної забивали Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.

Зінченко відзначив передматчеву розмову від Олександра Петракова, який знайшов потрібні слова, щоб якомога краще налаштувати хлопців.

Всі дуже добре розуміють, яка зараз ситуація в нашій країні. Головний тренер підібрав дуже правильні слова перед самим виходом на поле. Я б навіть сказав, що тут не потрібно було багато говорити, всі розуміють ситуацію, потрібно робити та доводити все на футбольному полі,

– відповів Олександр.

Зінченко відзначив підтримку українських уболівальників, які заповнили трибуни у Глазго.

"Ми об'єднались, ще більше та і до цього були об'єднані, у нас хороший колектив. Наші вболівальники сьогодні були найкращі, хочу їм подякувати. Розумію, що не у кожного є можливість приїхати на стадіон та підтримати збірну, але сьогодні ми чули наших вболівальників протягом всіх 90 хвилин", – додав гравець.

Також лідер української збірної подякував супернику, його фанатам за підтримку.

"Ми в одному кроці до нашої мрії"

"Може бути й так, я б назвав цей стадіон везучим для нас. В першу чергу хочу подякувати всім шотландцям за теплу зустріч, вболівальникам шотландським, які зустріли нас оплесками, за слова, які були сказані тренерським штабом та гравцями збірної Шотландії. Я подякував їм всім після гри, ми все це відчували", – сказав Зінченко.

Олександр сподівається, що у найближчому часі в Україні перестануть лунати тривоги, літати ракети, а над українською територією буде мирне небо.

Хочу, щоб комендантський час в найближчому майбутньому повністю скасували, а ми перемогли у війні. Це наше основне бажання та мрія. Дуже радий, що нам вдалося подарувати, хоч на декілька хвилин, посмішку кожному українцю. Попереду на нас очікує дуже складна гра і ми в одному кроці до нашої мрії,

– розповів Зінченко.

Нагадаємо, що на передматчевій пресконференції Зінченко не стримав емоцій, коли розповідав про розмову з українськими дітьми-біженцями.

. Фінал плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Уельсу відбудеться 5 червня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00 за київським часом.