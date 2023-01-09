Несподіваний формат: журналіст оприлюднив варіант розіграшу Кубка України

Спортивний журналіст Сергій Болотніков оприлюднив варіант розіграшу Кубка України 2023. Перші матчі мають відбутися вже наприкінці лютого.

Українська асоціація футболу України планує навесні провести розіграш Кубка України. Розглядається кілька варіантів розіграшу турніру.

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Один із таких варіантів оприлюднив журналіст Сергій Болотніков. Схема дуже відрізняється від традиційної.

Турнір буде розбитий на три попередні етапи. Далі турнір продовжить традиційна сітка плей-оф, починаючи з чвертьфіналу. Старт Кубка запланований на 28 лютого або 8 березня. А фінал – 7-9 червня.

На першому етапі зіграють дві команди невдахи минулого чемпіонату (Минай, Інгулець) та дві команди, які підвищилися в класі (Металіст та Кривбас).

На другому етапі переможці першого раунду приєднаються до 10 команд УПЛ без Шахтаря та Дніпра-1 – представників України в єврокубках.

На третьому етапі до переможців другого раунду приєднаються Шахтар та Дніпро-1. Переможці цього відбірного турніру вийдуть до 1/4 фіналу, де їх чекатимуть 4 представника ПФЛ. Далі турнір відбудеться за звичною схемою.

Попередній формат Кубка України 2023

1-й етап. 28 лютого або 8 березня. Минай, Інгулець, Металіст, Кривбас.

2-й етап. 16 березня. 2 переможця 1-го етапу + 10 команд УПЛ.

3-й етап. 5 квітня. 6 переможців 2-го етапу + Шахтар, Дніпро-1.

1/4 фіналу. 26 квітня. 4 переможці 3-го етапу + 4 команди ПФЛ.

1/2 фіналу. 31 травня.

Фінал. 7-9 червня.

Зазначимо, що офіційно УАФ ще не презентувала жодного варіанту розіграшу Кубка України. Очевидно, що розіграш турніру буде залежати від ситуації в країні.