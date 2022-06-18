"Понад два місяці з ним немає зв'язку": у захисника Динамо зник брат у блокадному Маріуполі

Центральний захисник Динамо Микита Бурда повернувся у Київ, де разом із командою розпочинає підготовку до нового сезону. Футболіст розповів історію про свого двоюрідного брата, який зник безвісти.

Бурда: Вже застав повітряні тривоги

Центрбек розповів про свій перший день після повернення у столицю України. Микита Бурда зізнався, що відчув хвилювання, коли почув сигнал про повітряну тривогу.

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Однак футболіст Динамо радий повернутись додому хоча б на декілька днів.

"Я повернувся до Києва вчора та вже застав повітряні тривоги. Перший раз було ніяково, по тілу пішов мандраж. Але дуже сумував за домом, тому повернутися все одно приємно. Це найкраще місце в світі, попри будь-які тривоги. Краще бути вдома", – сказав Бурда.

Бурда разом із командою до 22 червня буде тренуватись у Києві, а потім Динамо виїжджає у Румунію, де вже через два дні відлетить у Швейцарію. Там на динамівці чекає два благодійні матчі проти місцевих клубів.

Не знає, що з його двоюрідним братом

Футболісту після 24 лютого вдалось вивести сім'ю у більш безпечне місце. Однак не уся родина динамівця змогла не постраждати від "русского міра". У Бурди обірвався зв'язок із двоюрідним братом, який перебував у Маріуполі.

Більша частина моєї родини у безпеці. Окрім мого двоюрідного брата, який був у Маріуполі. Понад два місяці з ним немає зв'язку, він вважається зниклим безвісти,

– розповів захисник.

На жаль, окупанти перетворили це красиве українське місто у руїну та обірвали життя тисячі українців.

27-річний Микита Бурда не провів жодного матчу у футболці Динамо у сезоні-2021/2022.