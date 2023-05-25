Чемпіонка на сцені та символ свободи для жінок, – Кличко щемливо відреагував на смерть Тернер

У Швейцарії 24 травня перестало битись серце легендарної співачки Тіни Тернер. Її хіти можна часто було почути на змаганнях за участю українських спортсменів.

Одним із перших серед зірок українського спорту на смерть "королеви рок-н-ролу" відреагував Володимир Кличко. Легендарний боксер виходив на ринг якраз під пісню Тіни Тернер у період із 1996-го по 2002-й роки.

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Кличко: Ці нотки завжди будуть звучати в серцях шанувальників

Культова пісня ""Simply The Best" протягом шести років супроводжувала нашого боксера під час виходу на ринг. Кличко-молодший зворушливо назвав Тернер "чемпіонкою на сцені" та "символом свободи для усіх жінок світу".

Також Володимир зізнався, що у його пам'яті живе багато спогадів, які поєднані із цією співачкою, серце якої зупинилось на 83-му році життя. Тіна Тернер вже багато років боролась із тяжкою хворобою, адже у 2016-му році співачці діагностували рак кишківника. Лікування сильно вдарило по нирках виконавиці.

Легенда світового року, чемпіонка на сцені, символ свободи для жінок: світ втратив легенду. Її пісня "The Best" була моєю першою піснею для виходу в ринг. Так багато спогадів...Ці нотки завжди будуть звучати в серцях шанувальників. RIP,

– написав Володимир.



Померла Тіна Тернер / Фото з твітеру Володимира Кличка

Нагадаємо, що за своє життя Тернер подолала чимало труднощів. До раку співачку вразив інсульт, тому Тіні довелось заново вчитись ходити. А вже після того, як відбулась пересадка нирки, Тернер ледь не вчинила самогубство. І цього разу рятівником Тернер став її чоловік.

Відзначимо, що не лише Володимир Кличко виходив на ринг під її пісні. Це також робив інший український боксер Іван Редкач. Також неоодноразово "The Best" лунало на футбольних стадіонах України.

Кліп Тіни Тернер на пісню "Simple The Best"