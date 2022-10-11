Помер Юрій Дегтерьов – колишній голкіпер Шахтаря, який зрадив Україну заради окупанта

У неділю, 9 жовтня, наш світ покинув колишній воротар донецького Шахтаря Юрій Дегтерьов. Наприкінці свого життя ексфутболіст став на бік злого ворога.

Мріяв, щоб Донбас став частиною Росії

Колишній страж воріт донецького клубу помер у віці 74 років. З початку боїв на Донбасі, які розпочались у 2014 році, Юрій Дегтерьов був учасником футбольних заходів на території так званої ДНР. Він проміняв України заради окупанта, повідомляє 24 канал з посиланням на донецькі пабліки.

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Дійшло навіть до того, що ексголкіпер "гірників" входив до футбольного союзу невизнаної терористичної республіки.

Глава угрупування так званого "ДНР" Денис Пушилін у своєму телеграм-каналі відреагував на смерть відомого у минулому воротаря Шахтаря.

"Він мріяв, щоб Донбас визнали, щоб ми стали частиною Росії і наш футбол відродився", – написав Пушилін.

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