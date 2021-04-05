Помер відомий коментатор боксу Володимир Гендлін

Несподівано помер відомий російський коментатор боксу Володимир Гендлін. Коментатор помер у віці 84 років.

Гендлін переніс інфаркт

Повідомляється, що 9 березня Гендлін переніс обширний інфаркт. У той же день коментатор також переніс дві операції.

До слова Капітан англійського футбольного клубу раптово помер у 32 роки

Через тиждень його виписали з лікарні, але незабаром Гендлін відчув себе погано.

Тести на коронавірус були негативні. Втім, 26 березня швидка допомога встановила наявність антитіл і зробила висновок, що був перенесений коронавірус, якого він не помітив.

Захворювання дало ускладнення у вигляді пневмонії. 4 квітня коментатор був переведений на ШВЛ.

Що відомо про коментатора