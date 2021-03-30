У Росії головний тренер баскетбольної команди помер під час матчу

Цієї неділі, 28 березня, помер баскетбольний тренер жіночої команди Санкт-Пектербург-1 Віктор Корольов. Він втратив свідомість під час матчу його команди на першості Росії.

Відомо, що повинна була пройти зустріч за третє місце між командами Санкт-Петербургом-1 і Москвою-3. Однак матч довелося перервати вже на дев'ятій хвилині.

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Департамент РФБ по організації і проведенню першостей Росії прийняв рішення не догравати зустріч. Фінал юніорського турніру U-16 між збірними Самарської області і Москви-1 також перенесений на невизначений термін.

Що відомо про Корольова

Віктор Корольов працював в СШОР "Купчинський Олімп". Тренерську кар'єру він почав в 1990 році, очолюючи жіночу збірну Петербурга.