Помер український тренер Ігор Гамула

У середу, 8 грудня, перестало битись серце відомого українського тренера Ігоря Гамули. Наставнику був 61 рік.

Ще одна футбольна втрата

Сумну звістку про футбольну втрату повідомив російський клуб Ростов, де останні роки працював спеціаліст. Причина смерті не повідомляється.

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Відзначимо, що не лише тренерська кар'єра була у житті наставника. Ігор Гамула мав у своєму досвіді роботу у ролі експерта на телебаченні та ведучого авторської програми на ТРК "Футбол".

Що відомо про Ігоря Гамулу

За свою кар'єру фахівець пропрацював у декількох клубах. Розпочав свій тренерський шлях ще у 1992 році, очоливши Таврію. Із 2002 – 2005 років працював у російському Чорноморці.

Є у його кар'єрі і латвійський період. Після поїздок іноземними країнами повернувся у рідну Україну. У 2009 році очолив Закарпаття, на чолі клубу провів 56 матчів та через два роки поїхав у російський Ростов, де працював до грудня 2020 року.

Спершу був скаутом, згодом став виконувачем обов'язків тренера, а через деякий час офіційно зняв приставку "в.о." У 2018 році повернувся до скаутської роботи.