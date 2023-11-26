Вигравав Кубок Англії та чемпіонат Іспанії: помер найкращий тренер 1985 року Террі Венейблс

У віці 80 років пішов у вічність легендарний тренер збірної Англії Террі Венейблс. Він виводив "Трьох левів" у півфінал Євро-1996.

Про смерть Террі Венейблса повідомила його родина. Останні роки життя харизматичний тренер боровся з важкою хворобою.

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Велика втрата англійського футболу

Ми просимо залишити нас наодинці з собою в цей неймовірно сумний час, щоб ми могли оплакати втрату цієї прекрасної людини, з якою нам так пощастило в житті,

– йдеться у заяві родини Венейблса.

Свої співчуття з приводу смерті висловив колишній форвард збірної Англії Гаррі Лінекер.

Я вражений звісткою про смерть Террі Венейблса. Це був найкращий, найбільш інноваційний тренер, під керівництвом якого мені довелося грати. Але він був не просто чудовим менеджером, він був яскравим, чарівним, дотепним, другом. Його буде дуже не вистачати. Посилаю любов і співчуття його дружині Іветт і родині. Спочивай з миром, Террі,

– написав Лінекер у своєму Твітері.

Футбольний клуб Тоттенхем, який тренував Венейблс, повідомив, що перед матчем з Астон Віллою пройде хвилина мовчання.

Кар'єра Террі Венейбса