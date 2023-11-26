Про смерть Террі Венейблса повідомила його родина. Останні роки життя харизматичний тренер боровся з важкою хворобою.
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Велика втрата англійського футболу
Ми просимо залишити нас наодинці з собою в цей неймовірно сумний час, щоб ми могли оплакати втрату цієї прекрасної людини, з якою нам так пощастило в житті,
– йдеться у заяві родини Венейблса.
Свої співчуття з приводу смерті висловив колишній форвард збірної Англії Гаррі Лінекер.
Я вражений звісткою про смерть Террі Венейблса. Це був найкращий, найбільш інноваційний тренер, під керівництвом якого мені довелося грати. Але він був не просто чудовим менеджером, він був яскравим, чарівним, дотепним, другом. Його буде дуже не вистачати. Посилаю любов і співчуття його дружині Іветт і родині. Спочивай з миром, Террі,
– написав Лінекер у своєму Твітері.
Футбольний клуб Тоттенхем, який тренував Венейблс, повідомив, що перед матчем з Астон Віллою пройде хвилина мовчання.
Кар'єра Террі Венейбса
- У дитинстві майбутній футболіст та тренер хворів на поліомієліт.
- У 1960 – 1970-х роках Венейблс грав за відомі англійські клуби: Челсі, Тоттенхем, Куїнз Парк Рейнджерс та Крістал Пелес.
- Після завершення ігрової кар'єри став працювати тренером. На клубному рівні очолював Куїнз Парк Рейнджерс, Крістал Пелес, Барселону, Тоттенхем, Мідсбро, Лідс.
- Венейблс двічі очолював збірну Англії (1994-96 та 2006-07), з якою у 1996 році здобув бронзові нагороди.
- З Барселоною англієць вигравав чемпіонат Іспанії в сезоні 1984/85. У 1985 році Террі Венейблса визнали найкращим тренером світу за версією World Soccer.
- Разом з Тоттенхемом легендарний тренер вигравав Кубок Англії (1991) та Суперкубок Англії (1991).