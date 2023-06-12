Дарував Шевченку яхту та замовляв повій футболістам: скандали експрезидента Мілана Берлусконі

У Італії на 87-му році життя помер колишній президент Мілану, політик та бізнесмен Сільвіо Берлусконі. Неоднозначна особистість, яка заплямувала свій імідж дружбою з Путіним, зробив величезний внесок у футбол.

Вранці 12 червня стало відомо, що в міланській лікарні "Сан-Раффаеле" пішов з життя колишній прем'єр-міністр та експрезидент Мілану Сільвіо Берлусконі. 24 Канал згадав головні перемоги та скандали італійця, біографія якого наводить на аналогію з українськими власниками клубів.

До теми Медіамагнат, мільярдер та друг Путіна: чим відомий колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі

Як Мілан допоміг Берлусконі зробити політичну кар'єру

Сільвіо Берлусконі народився у незаможній сім'ї, але завдяки підприємницькому характеру досить швидко розбагатів завдяки будівельному бізнесу та медіаімперії. Наступним кроком успішного мільярдера стала купівля колись успішного клубу, який переживав не найкращі часи. На початку 1980-х Мілан був понижений в Серію В через скандал зі ставками. Рятувати клуб взявся Берлусконі.

20 лютого 1986 року медіамагнат придбав у Джузеппе Фаріни Мілан за суму еквівалентну 13,4 мільйона євро. Берлусконі не шкодував грошей на свою улюблену іграшку купуючи зірок першої величини. Завдяки тріо зірок збірної Нідерландів Марко Ван Бастена, Рууда Гулліта та Франка Райкарда Мілан повернувся на європейський Олімп.

Тріумф зіркового Мілану в Кубку чемпіонів / ФК Мілан

Під час "епохи Берлусконі" клуб здобув 28 трофеїв, в тому числі 8 титулів чемпіона Серії А, 5 разів ставав переможцем Ліги чемпіонів та тричі вигравав Міжконтинентальний кубок. У себе в Італії Сільвіо Берлусконі зібрав більше титулів, аніж будь-який інший власник футбольного клубу.

Берлусконі з кубком Ліги чемпіонів / ФК Мілан

Вболівальники Мілана обожнювали мільярдера, який не шкодував грошей заради великих перемог. Завдяки великій популярності Берлусконі вирішив піти в політику. Проте це зіграло з ним злий жарт.

Його клуб часто звинувачували, що перемоги він здобуває завдяки політичному впливу Берлусконі. У 2008 році італієць, який на той час обіймав посаду прем'єр-міністра Італії змушений був залишити крісло президента Мілану. Це сталося після введення закону, який забороняв прем'єр-міністру країни обіймати інші керівні посади у приватних компаніях чи клубах. Проте Берлусконі продовжував володіти клубом, який вже ототожнювався з його ім'ям.

В останні роки перебування Берлусконі в Мілані фінансові справи клубу йшли не найкращим чином. У бюджеті "россонері" утворився дефіцит, який становив 180 мільйонів. Щоб врятувати своє дітище від збанкрутування Берлусконі у 2017 році продав його китайсько-американському холдингу.

Берлусконі з трофеями / ФК Мілан

Шевченко і яхта

У 1999 році Мілан купив у київського Динамо 21-річного форварда Андрія Шевченка. Берлусконі не пошкодував віддати за найбільшого таланта України 25 мільйонів доларів. Українець одразу став одним з найулюбленіших футболістів президента "россонері".

Андрій Шевченко та Сільвіо Берлусконі

Тодішній менеджер Мілана, а нині генеральний директор Динамо Резо Чохонелідзе так згадував першу зустріч Берлусконі та Шевченка.

"Дуже добре пам’ятаю той день, коли ми з Андрієм приїхали на віллу Берлусконі. Перше, що сказав мені Сільвіо: "Резо, ти подивися, який кришталево чистий хлопець. Упевнений, що він у нас заграє. Буду радий, якщо в першому сезоні заб'є хоча б десять м’ячів".

Коли я переклав Андрію побажання боса, він відповів: "Резо, скажи, що я заб’ю два рази по десять". На це Берлусконі посміхнувся і сказав: "Ну, якщо вийде хоча б 15, дам під час відпустки свою яхту для круїзу Середземним морем…", – розповідав Чохонелідзе.

Шевченко виправдав сподівання президента і забив у першому сезоні 29 голів. Берлусконі дотримав слово та надав у розпорядження Шеви 30-метрову яхту. Разом із ним в морську подорож вирушили його партнери по команді Паоло Мальдіні, Массімо Амброзіні та Алессандро Костакурта.

Шевченко з одноклубниками на відпочинку

Берлусконі – кум Шевченка

Президент Мілана влаштував сімейне життя української зірки. Саме Берлусконі познайомив Андрія Шевченка з американською моделлю Крістен Пазік, яка згодом стала його дружиною. У 2004 році у пари народився первісток – син Джордан. На хрестини Шевченко та Пазік запросили прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Формально хрещеними Джордана стали батьки Крістен, проте весь світ облетіли фото малюка на руках Берлусконі.

Сільвіо Берлусконі з маленьким Джорданом Шевченком

Річ у тім, що католицька церква забороняла Берлусконі стати хрещеним батько. Він розлучився зі своє попередньою дружиною та одружився вдруге. Проте на церемонії роль хрещеного залюбки виконував саме прем'єр-міністр Італії.

Берлусколі врятував життя батькові Шевченка

Проте не лише скандалами прославився Берлусконі. Були в його житті і шляхетні вчинки. На початку 2000-х у батька Андрія Шевченка загострилися серйозні проблеми зі здоров'ям. Йому знадобилася трансплантація серця. Операцію, яка коштувала 100 тисяч доларів, сплатив власник Мілану. Операцію зробили у 2001 році. Це дозволили продовжити життя Миколі Григоровичу, який помер 5 березня 2016 року.

Повії для гравців Монци

Продавши головний клуб свого життя Берлусконі не збирався йти з політики. Колишній прем'єр-міністр Італії добре пам'ятав, що любов виборців можна завоювати завдяки успіхам команди. Тож він одразу вирішив повернутися у футбол, придбавши у 2018 році скромну Монцу. На той час "біло-червоні" виступали у третьому за силою дивізіоні Італії. Завдяки Берлусконі Монца стрімко здолала шлях із Серії С в Серію А і у 2022 році провела перший матч в еліті.

Команда стала грозою авторитетів, обігравши Інтер, Наполі, Фіорентину та двічі Ювентус. Берлусконі не був би самим собою, якби на чолі Монци не зробив скандальну заяву. Під час різдвяної вечірки 86-річний ловелас пообіцяв своїм футболістам привезти повій, якщо вони обіграють Мілан та Ювентус.

Я мотивую гравців. Тепер у вас є матчі проти Ювентуса, Мілана тощо.

Якщо ви виграєте в однієї з цих великих команд, я відправлю в роздягальню автобус, повний повій,

– заявив тоді Берлусконі.

Після розголосу, а також через колишні сексуальні скандали, Берлусконі повідомив, що це був лише жарт.

Як відомо, Берлусконі мав безліч романів з моделями, танцівницями та кіноакторками. На легендарних вечірках, які відбувалися на його віллі поблизу Мілана, завжди було багато красунь та сексу. Проте це вже інший бік життя скандального мільярдера.

Сільвіо Берлусконі / ФК Мілан