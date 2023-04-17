Забивав легендарній Барсі Кройфа: помер ексгравець Динамо та збірної України Павло Шкапенко
Джерело:Бомбардир
На 51-му році життя помер колишній півзахисник київського Динамо та збірної України Павло Шкапенко. Футболіст був одним з лідерів киян на початку 90-х років.
Сумну звістку для футбольної спільноти України повідомив журналіст Роман Бебех. Колишньому гравцю Динамо Павлу Шкапенку було 50 років.
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"Трагічна новина для всієї української футбольної спільноти. Павло відіграв за київське Динамо шість сезонів. Шестиразовий чемпіон України, тричі володар Кубка України.
Вихованець запорізького футболу забивав Барселоні, виступав за національну збірну України. Також грав за українські клуби Металург (Запоріжжя), ЦСКА (Київ).
У Павла залишилось дві доньки.
Вічна пам’ять!", – йдеться у повідомленні телеграм-каналу Бомбардир
Що відомо про Павла Шкапенка
- Павло Шкапенко народився в Запоріжжі, де і розпочав грати у футбол.
- За основу місцевого Металура Павло дебютував у 17-річному віці. На перспективного півзахисника звернули увагу селекціонери Динамо.
- У 1992 році Шкапенко став гравцем столичного клубу.
- У складі Динамо він шість разів ставав чемпіоном України та тричі вигравав Кубок України.
- Вболівальникам "біло-синіх" найбільше запам'ятався його гол Барселоні Йохана Кройфа у сезоні 1993/94. Тоді кияни сенсаційно перемогли легендарну команду з рахунком 3:1.
- Також Павло грав за київське ЦСКА та низку російських клубів.
- Травма завадила Павлу повною мірою проявити свій талант і у 2003 році він завершив кар'єру.
- У складі збірної України відіграв 10 матчів.
- 16 грудня минулого року президент Динамо Ігор Суркіс особисто вітав Шкапенка із 50-річчям.