Помер віцепрезидент Динамо Михайло Петрошенко

Помер віцепрезидент київського Динамо з питань будівництва Михайло Петрошенко. Футбольний функціонер помер 30 березня на 82 році життя.

Петрошенко працював у Динамо з часів СРСР. Під керівництвом Петрошенка були реалізовані будівництво бази Динамо, дитячої школи, клубного манежу і безліч інших інфраструктурних проєктів.

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Петрошенко був людиною з великої літери

Президент Динамо Ігор Суркіс висловив співчуття рідним і близьким Михайла Петрошенка.

"З безмежною скорботою зустрівши сумну звістку про смерть Михайла Тимофійовича Петрошенка, висловлюю щирі співчуття його рідним і близьким.

Життєвий шлях Михайла Тимофійовича став зразком для цілих поколінь наших земляків. Михайло Петрошенко професійно та відповідально виконував свою місію – брав участь у розбудові української держави і нашого клубу", – сказав Суркіс.

Суркіс додав, що Петрошенко був професіоналом та людиною з великої літери.

"Його цілеспрямованість, мудрість і порядність багато років служили на благо України і київському Динамо", – резюмував президент Динамо.