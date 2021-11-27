Помер легендарний тренер Герман Зонін, який привів Зорю до історичного успіху
27 листопада 2021 , 10:15Читать новость на русском
Джерело:ФК Зоря
У Санкт-Петербурзі помер колишній тренер луганської Зорі Герман Зонін. Про причини смерті не повідомляється. Легендарному наставнику було 95 років.
Зонін у 1972 році привів луганську Зорю (тоді ще ворошиловградську) до завоювання золотих медалей чемпіонату Радянського Союзу. Це був перший випадок, коли команда не зі столиці союзної республіки стала чемпіоном СРСР із футболу.
До слова В аварії загинув колишній тренер Руху та Прикарпаття Руслан Мостовий
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Кар'єра Зоніна
- Під час кар'єри гравця Зонін виступав за Динамо з Ленінграда та Трудові резерви на позиціях захисника та півзахисника.
- Зонін був заслуженим тренером СРСР та України.
- Зонін був останнім із тренерів, які приводили українські команди до перемоги в чемпіонатах СРСР.
- В той же час Зонін всерйоз розглядався Динамо як потенційний головний тренер, однак врешті-решт кияни зупинились на кандидатурі Валерія Лобановського.