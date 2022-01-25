Помер легендарний масажист та фізіотерапевт київського Динамо

У понеділок, 24 січня, на 74-му році життя зупинилося серце легендарного масажиста та фізіотерапевта Динамо Київ Павла Швидкого.

Від імені клубу співчуття рідним та близьким Павла Миколайовича висловив президент київського клубу Ігор Суркіс.

До слова Помер легендарний лікар київського Динамо

"З почуттям глибокої скорботи зустрів сумна звістка про смерть Павла Миколайовича Швидкого. Висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та рідним. Світла пам'ять про Павла Миколайовича залишиться у наших серцях назавжди", – сказав він.

Нагадаємо, на початку січня цього року у віці 81 року пішов із життя Володимир Малюта, легендарний лікар Динамо Київ.

Хто такий Павло Швидкий

Павло Швидкий почав працювати у медичній системі Динамо ще з 1980 року, де обіймав посаду масажиста першого складу. Також він працював і тренером-масажистом збірної України з футболу, готував команду до чемпіонату світу 2006 року. З 2008 року Павло працював фізіотерапевтом основного складу Динамо.

Павло Швидкий із золотим складом Динамо 80-х років:



Павло Швидкий (другий ліворуч) / Фото ФК Динамо