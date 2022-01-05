Помер легендарний лікар київського Динамо

5 січня 2022 , 14:23
Читать новость на русском

Джерело:

ФК Динамо

Київський футбольний клуб повідомив у середу, 5 січня, про смерть багаторічного лікаря Динамо Володимира Малюти. Легендарний фахівець помер на 81-му році життя.

Лікар пішов на 81-му році життя

Президент клубу Ігор Суркіс також висловив свої співчуття. 

Читайте також Помер найкращий футболіст в історії Зорі та призер Олімпіади Анатолій Куксов

Не стало людини, яка довгі роки вірою та правдою служила київському Динамо, яка без перебільшення протягом багатьох років вносила вагомий внесок в успіхи нашого клубу та всього вітчизняного спорту,
– заявив Суркіс.

Володимир Малюта: що відомо про його діяльність

  • Малюта почав співпрацювати з Динамо у 1975-му році. Він працював в команді понад 40 років. Три роки тому його посаду очолив Андрій Шморгун.
  • Свого часу він також був лікарем збірної України.
  • Проте Володимир Ігорович все одно продовжував займатися дослідницькою роботою та давав поради футболістам та колегам у команді.
  • За час своєї роботи в медицині він запатентував 15 відкриттів, написав п'ять книг.
Автор: Дарина Жданович