Помер легендарний лікар київського Динамо
5 січня 2022 , 14:23Читать новость на русском
Джерело:ФК Динамо
Київський футбольний клуб повідомив у середу, 5 січня, про смерть багаторічного лікаря Динамо Володимира Малюти. Легендарний фахівець помер на 81-му році життя.
Лікар пішов на 81-му році життя
Президент клубу Ігор Суркіс також висловив свої співчуття.
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Не стало людини, яка довгі роки вірою та правдою служила київському Динамо, яка без перебільшення протягом багатьох років вносила вагомий внесок в успіхи нашого клубу та всього вітчизняного спорту,
– заявив Суркіс.
Володимир Малюта: що відомо про його діяльність
- Малюта почав співпрацювати з Динамо у 1975-му році. Він працював в команді понад 40 років. Три роки тому його посаду очолив Андрій Шморгун.
- Свого часу він також був лікарем збірної України.
- Проте Володимир Ігорович все одно продовжував займатися дослідницькою роботою та давав поради футболістам та колегам у команді.
- За час своєї роботи в медицині він запатентував 15 відкриттів, написав п'ять книг.