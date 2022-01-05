Помер легендарний лікар київського Динамо

Київський футбольний клуб повідомив у середу, 5 січня, про смерть багаторічного лікаря Динамо Володимира Малюти. Легендарний фахівець помер на 81-му році життя.

Лікар пішов на 81-му році життя

Президент клубу Ігор Суркіс також висловив свої співчуття.

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Не стало людини, яка довгі роки вірою та правдою служила київському Динамо, яка без перебільшення протягом багатьох років вносила вагомий внесок в успіхи нашого клубу та всього вітчизняного спорту,

– заявив Суркіс.

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