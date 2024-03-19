Приїхав підтримати її у Маямі: раптово помер ексхокеїст із Білорусі, який був хлопцем Сабалєнко

Жахлива звістка сколихнула "нейтральну" білоруську тенісистку Аріну Сабалєнко. Напередодні її старту на турнірі WTA 1000 у Маямі, вона втратила одну із найближчих для себе людей.

Несподівано обірвалось життя її хлопця Константіна Кольцова, який минулому був професійним хокеїстом (до 2015-го року). Інформація про раптову смерть з'явилась вранці 19 березня, яку підтвердила пресслужба хокейного клубу Салават Юлаєв, який очолював хлопець Аріни Сабалєнко, пише 24 Канал.

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Несподівана втрата у житті другої ракетки світу

Наразі невідомо, що стало причиною смерті 42-річного білоруського наставника. Відомо лише те, що його серце зупинилось у Маямі, куди Кольцов приїхав, аби підтримати Аріну на престижному турнірі WTA.

У хокейному клубі висловили свої співчуття родині та близьким Кольцова.

Він був сильною і життєрадісною людиною, його любили і поважали гравці, колеги, уболівальники. Константін Євгенович назавжди записав себе в історію нашого клубу. Кольцов вигравав чемпіонат Росії і кубок Гагаріна у складі Салавата Юлаєва, зробив велику роботу в тренерському штабі команди,

– йдеться у повідомлення хокейного клубу.

На сторінці Сабалєнко в інстаграмі немає пки що жодної згадки про смерть коханої людини.

Їх історія кохання розпочалась ще у 2020-му році, коли Аріну все частіше почали помічати на хокейних поєдинках. Вже наступного року пара вирішила більше не приховувати свої стосунки від загалу, виставляючи спільні фото у соцмережах.

До слова, вже 22 березня Miami Open-2024 розпочнеться для Сабалєнко. Змагання для білоруської тенісистки розпочнуться із 1/32 фіналу сітки, а її суперниця поки що ще не визначена. Наразі невідомо, чи вийде на корт у Маямі друга ракетка світу.