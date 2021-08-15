Помер Герд Мюллер – легендарний футболіст Баварії

У неділю, 15 серпня, зупинилось серце легендарного футболіста Баварії Герда Мюллера. Йому було лише 75 років

Футбольний світ сумує

Футбольний світ втратив ще одну легенду – Герда Мюллера. Про це повідомила мюнхенська Баварія.

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Серце німецького нападника зупинилось вранці 15 серпня. Герд довго страждав хворобою Альцгеймера. Останні декілька місяців Мюллер пробув у реанімації. Жінка футболіста зазначала, що Герд намагався боротись за своє життя, але хвороба взяла гору над легендою мюнхенського клубу.

3 листопада "Бомбардиру", так його називали фанати, повинно було виповнитись 76 років.

Що відомо про Герда Мюллера