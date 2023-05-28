Боровся з невиліковною хворобою: помер ексгравець Чорноморця Дмитро Каряка

Сумна звістка надійшла з Одеси. Там на 46-му році життя помер колишній футболіст низки українських клубів Дмитро Каряка.

Про смерть 45-річного Дмитра Каряки повідомили ексодноклубники на його сторінці у Facebook. Колишній футболіст останні роки боровся з невиліковною хворобою – бічним аміотрофічним склерозом.

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Невтішний діагноз лікарі поставили у 2021 році. Дмитро змушений був звернутися до громадськості за допомогою. Проте хвороба прогресувала. Всі намагання лікарів врятувати життя Каряці виявилися марними. У колишнього футболіста Чорноморця, Оболоні та запорізького Металурга залишилися дружина та дві доньки.

Що відомо про померлого футболіста

Дмитро Каряка розпочав футбольну кар'єру в Запоріжжі, де захищав кольори Металурга та Віктора.

Згодом переїхав до Одеси. Грав у складі Чорноморця та СК Одеси.

З 2001 по 2005 рік виступав у складі київської Оболоні.

Разом з Чорноморцем здобував срібні медалі чемпіонату Першої ліги (1998/99), а з Оболонню бронзові (2000/01).

У 2004 році Дмитро Каряка, повертаючись з Одеси до Києва, заснув за кермом автомобіля та потрапив в ДТП. Тоді загинув пасажир іншого авто, а Каряка пошкодив грудну клітку.

Після аварії ігрова кар'єра Каряки пішла на спад. Футболіст грав у низці аматорських клубів України та повісив бутси на цвях у 2017 році.

Раніше ми повідомляли про передчасну смерть колишніх гравців київського Динамо – Павла Шкапенка та Олександра Радченка.