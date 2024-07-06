Майже 4 місяці був у комі: помер футболіст збірної Єгипту, який втратив свідомість під час матчу

У суботу, 6 липня, футбольну спільноту сколихнула трагічна новина. Помер гравець національної команди Єгипту Ахмед Рефаат.

Футбольна асоціація Єгипту повідомила, що смерть футболіста настала внаслідок серцевого нападу. Спортсмену був лише 31 рік.

Читайте також Помер на очах у родини: 26-річний футболіст пішов з життя через страшний інцидент під час матчу

Подробиці трагічної події

Гравець Модерн Ф'ючер Ахмед Рефаат боровся за своє життя з 11 березня. Тоді він втратив свідомість під час матчу чемпіонату Єгипту проти Аль-Іттіхада.

Поєдинок одразу призупинили, а вінгеру надавали медичну допомогу спочатку на полі, а згодом в лікарні. Він був у стані клінічної смерті більше, ніж годину перед тим, як все ж таки лікарі змогли відновити серцебиття.

Відтоді Ахмед Рефаат перебував у комі. На жаль, він так і не зміг виграти головний поєдинок за своє життя…

Що відомо про Ахмеда Рефаата