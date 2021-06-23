Помер 18-річний футболіст Віктор Марселл Гегедюш – він втратив свідомість під час тренування

В Угорщині помер 18-річний футболіст Віктор Марселл Гегедюш, що виступав за команду Андрашида. Нещасний випадок стався на тренуванні клубу.

Про смерть футболіста Віктора Марселла повідомив президент клубу Андрашида Золтан Соос.

За його словами, трагедія сталася 21 червня у спортивному центрі команди. Під час тренування Віктор Марселл втратив свідомість та впав на газон.

До теми Еріксену встановлять кардіостимулятор після зупинки серця під час матчу Євро-2020

"Товариші по команді і тренер тут же кинулися на допомогу молодому гравцеві і спробували привести його в стабільний стан. Вони почали реанімацію під керівництвом служби швидкої допомоги телефоном, використовуючи масаж серця і дефібрилятор", – розповів Золтан Соос.

За життя гравця боролися і медики, які прибули на виклик. Однак врятувати його не змогли.

"В особі Віктора Марселла ми втратили талановитого гравця, товариша по команді і друга. Його відсутність буде важко прийняти не тільки його сім'ї, а й усім членам Андрашиди. Висловлюємо співчуття рідним! Спочивай з миром, Віктор", – написав Золтан Соос.

Варто додати, що в структурі Андрашиди тренується і молодший брат Віктора – Олівер.

Серцеві напади у футболістів