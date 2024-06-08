Одразу декілька польських гравців зазнали пошкоджень на футбольному полі "Національного стадіону". Для одного ж з них травма означатиме пропуск чемпіонату Європи, який розпочнеться вже 14 червня.

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Образлива втрата для Польщі

Мова йде про форварда Ювентуса Аркадіуша Міліка. Він опустився на газон вже на початку гри після зіткнення з Русланом Маліновським і залишив поле на п'ятій хвилині зустрічі.

Після фінального свистка головний тренер збірної Польщі Міхал Пробеж прокоментував гру своєї команди й серед іншого повідомив, що справдився найгірший сценарій – зірковий нападник отримав серйозну травму коліна та не зіграє на Євро-2024.

"Сам матч розпочався для нас непогано, якщо не брати до уваги травму Міліка, через яку він, на жаль, пропустить Євро-2024", – розповів наставник Польщі.

Проте це пошкодження не вплинуло на гру команди. Вона домінувала протягом матчу й Міхал Пробеж залишився задоволений виступом Польщі:

У нас було декілька гольових моментів, ми забили три голи, але потім нам не вистачило м'яча. Українська команда нас трохи підломила, але ми добре відповіли. По перерві у нас знову були можливості забити голи, але нам це не вдалося. Ми добре реагували на випади суперника, і бачили, що потрібно покращити.

Важливо. 30-річний Мілік провів 72 матчі за збірну Польщі, в яких забив 17 голів. Він пропустить другий поспіль чемпіонат Європи через травму.

Нагадаємо, що протягом матчу через ушкодження вимушено залишили поле також Тарас Романчук і Нікола Залевський, проте їх травми не мали серйозного характеру й вони потрапили до фінальної заявки на Євро-2024.