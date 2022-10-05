На вихідних у Польщі пройшли матчі 11 туру місцевого чемпіонату. В одному з них Шльонськ приймав у Вроцлаві команду Варта з міста Познань.

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На цьому матчі стався скандал за участю команди-господарки. Під час гри фанати Шльонська вивісили антиукраїнський банер проти переселенців.

Банер на матчі Шльонськ – Варта

На білому плакаті вболівальники написали фразу "Зупиніть українізацію Польщі". Місцева федерація пообіцяла провести розслідування дисциплінарної комісії.

Перед грою ми не знали, що на трибунах з'явиться такий банер. Нагадаємо, що із самого початку російського вторгнення в Україну Шльонськ активно допомагав нашим східим сусідам. надавав фінансову, матеріальну та рекламну підтримку, а гравці та співробітники допомогали потребуючим,

– заявив пресаташе Шльонська Анджей Рибак.

Варто відзначити, що той поєдинок вроцлавська команда програла (0:2). Клуб іде 14-им у місцевій Екстраклясі, випереджаючи зону вильоту на два бали.

Цікавий факт. З початку повномасштабної війни Росії проти України до Польщі виїхало майже 7 мільйонів наших співвітчизників.