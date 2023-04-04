Болюча позиція МОК: олімпійська чемпіонка відреагувала на допуск росіян до змагань

Титулована польська легкоатлетка Аніта Влодарчик засудила рекомендацію МОК щодо допуску спортсменів з країн-агресорів до змагань. На думку чемпіонки, таких ситуацій не повинно виникати до завершення війни.

Російська повномасштабна агресія проти України триває другий рік. Щодня терористи завдають ракетних ударів по мирних українських містах та селах. Проте МОК не хоче помічати усіх жахіть, які несе Росія, та вирішила заохотити агресора допуском її атлетів до міжнародних змагань.

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Влодарчик: Спортсмени з обох країн не повинні змагатися

Проте цивілізований світ не сприймає таких дій Міжнародного олімпійського комітету. Багато спортсменів з різних країн відкрито висловили свою незгоду з ініціативою МОК. Серед них триразова олімпійська чемпіонка Аніта Влодарчик.

Це дуже боляче. Ми взагалі не повинні думати про такі речі. Це має бути рішення згори про те, що спортсмени з обох країн не повинні змагатися. Я не можу уявити, щоб спортсмен з України брав участь в одному змаганні з російським атлетом, тому що це не тільки стрес і емоції, але є ще й психологічні проблеми, і це щось жахливе, дуже жахливе,

– наводить слова Влодарчик Reuters.

Іменита польська спортсменка сподівається, що все ж таки здоровий глузд переможе та представникам країн-агресорів повернуть бан на участь у міжнародних змаганнях.

Я все одно дотримуватимусь своєї думки, що вони повинні бути виключені. Звичайно, це нелегко, тому що тут також є політика, і ми завжди казали, що спорт має бути окремо від політики, а ми бачимо, що в цьому випадку це не так. Сподіваюся, що в найближчі місяці рішення зміниться і росіян та білорусів не допускатимуть,

– розповіла олімпійська чемпіонка.

Зазначимо, що Аніта Влодарчик візьме участь у Європейських іграх-2023, які прийматиме Польща. Організатори змагань всупереч рішенню МОК відмовилися від запрошення атлетів з Росії та Білорусі.

Що відомо про Аніту Влодарчик