У Польщі хотіли організувати бій двійників Зеленського та Путіна

У Польщі на 30 квітня запланували поєдинок-шоу за участі двійників Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Цю ідею відразу ж розкритикували.

Поєдинок фейкових президентів

Бій між акторами, які схожі на Зеленського та Путіна мав стати частиною гала-вечору MMA. Ідея належить польському актору та режисеру Антоні Круліковському.

Варте уваги Українець Козлюк здобув "бронзу" на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Нещодавно він очолив новостворену федерацію, яка організовує подібні фрік-шоу.

Завжди хотів врятувати світ – хоча б символічно. 30 квітня в місті Ополе пройде зустріч двох хлопців, які виглядають, як ті, кому треба серйозно поговорити між собою. Кошти від акції будуть спрямовані на допомогу постраждалим від війни в Україні. Фаворит є тільки один,

– написав актор у своєму інстаграмі.

Ця новина обурила поляків, у коментарях вони почали вимагати скасувати відповідне шоу.

Віцекапітан збірної Польщі Каміль Глік також "залетів" у коментарі до поста Круліковського. Він розкритикував ідею актора та назвав його йолопом.

На поєдинок фейкових президентів відреагував мер Ополя, де мав би відбутися бій. Президент міста написав, що не давав своєї згоди на проведення цієї пародії.

Аркадіуш Вишневський наголосив, що він не надавав дозволу на подібні дійства.

Ми не дамо їм цього зробити. Вже видав доручення не допустити проведення цієї ідіотської ідеї в Ополі,

– наголосив очільник міста.

Бій скасували

Після бурхливої критики Круліковський написав ще один пост. Він запевнив, що всі його неправильно зрозуміли. Також актор повідомив, що поєдинку не буде.

"Я розумію ваше занепокоєння цією провокацією, але вірю, що ця ініціатива дасть багато хорошого, адже справжньої бійки не буде. Наша мета – зібрати кошти на допомогу Україні, і вся акція трималася в секреті навіть від інших учасників шоу. Ми хочемо привернути увагу до того, що відбувається в Україні, і можемо надати реальну допомогу", – зазначив ініціатор поєдинку.

Підписники Круліковського благають його не займатися дурницями та не соромити Польщу на весь світ.



Фейковий поєдинок / Фото з інстаграму Круліковського