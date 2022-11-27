"Емоції та дитячі мрії здійснилися", – Левандовський про забитий м'яч у Катарі

Збірна Польщі станом на зараз, доволі неоднозначно торує свій шлях на Мундіалі, поляки зіграли у нічию зі збірною Мексики. Натомість в останньому матчі Кадра дотисла Саудівську Аравію та зафіксувала успіх – 2:0.

Капітан збірної Польщі Роберт Левандовський прокоментував свій перший гол на чемпіонатах світу. Він зазначив, що з віком стає емоційнішим.

"Уже під час виконання гімну, я відчув, які емоції супроводжують мене сьогодні. Мені важко сказати, чому так сталося, але це сталося. Після забитого голу мене відпустило. Емоції та дитячі мрії здійснилися", – зазначив капітан збірної Польщі.

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Левандовський також додав, що розуміє – користь для збірної Польщі – це найважливіше, але в нього є амбіції.

Річ у тім, що я ще якось хотів би сказати, що я не тільки був на двох чемпіонатах світу, але й потрапив у статистику. Тим більше я усвідомлюю, що це може бути мій останній чемпіонат світу. Цей гол був моєю мрією,

– сказав Левандовський.

Успіх форварда збірної Польщі у грі проти Саудівської Аравії

Лідер збірої Польщі оформив красивий гол у ворота саудитів на 82 хвилині. Для 34-річного форварда Барселони це перший гол на чемпіонатах світу. Раніше Роберт грав лише на ЧС-2018, де не зміг забити в жодному матчі групи, а команда Польщі посіла останнє місце.

У першому ж турі катарського Мундіаля Левандовскі втратив можливість відкрити залік своїм голам. В середині другого тайму поляк не реалізував пенальті.