Капитан сборной Польши Роберт Левандовский прокомментировал свой первый гол на чемпионатах мира. Он отметил, что с возрастом становится более эмоциональным.

"Уже во время исполнения гимна, я почувствовал, какие эмоции сопровождают меня сегодня. Мне трудно сказать, почему так произошло, но это произошло. После забитого гола меня отпустило. Эмоции и детские мечты сбылись", – отметил капитан сборной Польши.

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Левандовский также добавил, что понимает – польза для сборной Польши – это самое важное, но у него есть амбиции.

Дело в том, что я еще однажды хотел бы сказать, что я не только был на двух чемпионатах мира, но и попал в статистику. Тем более, я осознаю, что это может быть мой последний чемпионат мира. Этот гол был моей мечтой,

– сказал Левандовский.

Успех форварда сборной Польши в игре против Саудовской Аравии

Лидер сборной Польши оформил красивый гол в ворота саудитов на 82-й минуте. Для 34-летнего форварда Барселоны это первый гол на чемпионатах мира. Ранее Роберт играл только на ЧМ-2018, где не смог забить ни в одном матче группы, а команда Польши заняла последнее место.

В первом же туре катарского Мундиаля Левандовски упустил возможность открыть зачет своим голам. В середине второго тайма поляк не реализовал пенальти .