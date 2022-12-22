Шанс для Шевченка: Польща офіційно відправила у відставку головного тренера
Джерело:Футбольна асоціація Польщі
Польська футбольна асоціація вирішила не продовжувати співпрацю з головним тренером "Кадри" Чеславом Міхневичем. У новому відбірному циклі командою керуватиме новий наставник.
Виступ збірної Польщі на чемпіонаті світу 2022 в Катарі не задовольнив керівників Польської футбольної асоціації. Тож сторони вирішили не продовжувати дію контракту з головним тренером команди.
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На своєму офіційному сайті Польська футбольна асоціація оголосила про припинення співпраці з Міхневичем.
Після багатьох зустрічей та аналізів ми ухвалили непросте рішення про припинення нашої співпраці. Чеслав Міхневич – досвідчений тренер, і я впевнений, що він не довго чекатиме нових пропозицій про роботу. Бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі,
– сказав президент Польської футбольної асоціації Цезарій Кулеша.
Одним з кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі є легенда українського футболу Андрій Шевченко. Щоправда, раніше Андрій Миколайович зробив заяву, що до завершення війни не повернеться до тренерської роботи.
Нині він активно займається допомогою Україні, ставши одним з амбасадорів фандрейзингового проєкту United24. Окрім того, українські ЗМІ називають саме Шевченка одним з претендентів на посаду президента Української асоціації футболу.