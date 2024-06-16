Старт на Євро без Левандовського: онлайн-трансляція матчу Польща – Нідерланди

Збірні Польщі та Нідерландів зіграють у першому матчі неділі на чемпіонаті Європи 16 червня 2024. Трансляцію гри у Гамбурзі можна дивитися онлайн на сайті 24 каналу.

У неділю, 16 червня, на Євро-2024 чергові три матчі першого туру. На ранній вечір винесена зустріч у Гамбурзі, де збірна Польщі протистоятиме Нідерландам, пише 24 Канал.

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Змучені травмами

Поляки не вразили під час відбору. Наші сусіди примудрились не вийти на Євро з доволі легкої групи і лише через плей-оф скористались другим шансом. Крім того, "Кадра" не зустрічала на своєму шляху жодної топ-команди.

У червні ж Польща переграла у спарингах загалом рівних собі суперників – Україну та Туреччину. Ба більш, в цих іграх команду підкосила епідемія травм. Через пошкодження на турнір не поїхав Мілік, а в останньому спарингу травмувались Левандовський та Свідерський.

Зрештою зірка Барселони пропустить як мінімум гру з голандцями. Самі ж "помаранчеві" також чимало постраждали у кадровому плані. Травми не дозволили Куману взяти на Євро основних центрхавів Де Рона, Копмейнерса та Де Йонга. Також під питанням участь Броббі.

Тим не менш, Нідерланди володіють класним підбором гравців в захисті та нападі. У відборі "ораньє" обіграли всіх суперників по групі, окрім Франції. А на минулому ЧС потішили фанатів яскравою грою, вилетівши лише по пенальті від Аргентини у чвертьфіналі.

Орієнтовні склади:

: Щенсни – Беднарек, Давідовіч, Ківіор – Франковскі, Модер, Сліш, Залевський – Зелінський, С. Шиманський – Пьонтек.: Фербрюгген – Де Лігт, ван Дейк, Блінд – Думфріс, Веерман, Схаутен, Аке – Мален, Сімонс – Гакпо.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Польща – Нідерланди користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 16:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також пряма трансляція Євро-2024 буде доступною на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Польща – Нідерланди. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.