Польща – Нідерланди: де дивитись стартовий матч групи D на Євро-2024

У неділю, 16 червня, на чемпіонаті Європи з футболу відбудеться три поєдинки. Першими на футбольні поля Німеччини вийдуть збірні Польщі та Нідерландів.

Вони зіграють у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні". Стартовий свисток пролунає о 16:00, пише 24 Канал.

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Хто покаже перший матч групи D на Євро

Обидві команди зіштовхнулися з серйозними кадровими проблемами перед стартом турніру. Підопічні Міхала Пробежа через травму в матчі з Україною втратили форварда Аркадіуша Міліка, який навіть не потрапив до підсумкової заявки на Євро-2024, а згодом отримали пошкодження ще 2 нападники – Роберт Левандовський і Кароль Свідерський, які пропустять першу гру.

Натомість "ораньє" не зможуть розраховувати одразу на трьох гравців центру півзахисту. Команді Рональда Кумана на турнірі не допоможуть Френкі де Йонг, Тен Копмейнерс і Мартен де Рон, а також форвард Браян Броббі.

Матч з командами, які втратили, чи не найбільше гравців перед чемпіонатом Європи можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зазначимо, що також частину поєдинків Євро-2024 з футболу транслюватиме Суспільне. Утім, матч Польща – Нідерланди не потрапив до списку матчів, який буде доступний на регіональних каналах.

. Польща та Нідерланди вп'яте зіграють між собою за останні 4 роки. За цей проміжок часу "ораньє" здобули три перемоги й одного разу команди не визначили сильнішого.

Нагадаємо, що у групу D також потрапили Франція й Австрія. Свій очний поєдинок вони проведуть 17 червня о 22:00.