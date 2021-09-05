Поліція зупинила матч Бразилія – Аргентина: 4 футболістів потрапили у країну з порушеннями

Поєдинок між збірними Бразилії та Аргентини у відборі на ЧС-2022 зупинили у першому таймі. Четверо футболістів Аргентини, ймовірно, потрапили у Бразилію з порушеннями.

Матч зупинили через футболістів з АПЛ

Матч Бразилія – Аргентина у Сан-Паулу зупинили через 4 хвилини після початку. Гра була зупинена через появу на стадіоні представників Національного агентства спостереження за здоров'ям Бразилії (Anvisa) та поліції.

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Повідомляється, що четверо аргентинських футболістів підозрюють у порушенні під час в'їзду в Бразилію.

У списку:

Еміліано Мартінес

Еміліано Буендіа

Джовані Ло Чельсо

Крістіан Ромеро

Усі футболісти виступають в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ)

Згідно з чинними карантинними правилами, всі, хто прибувають до Бразилії з Великої Британії, повинні пройти 14-денний карантин.

Anvisa стверджує, що зазначені гравці надали співробітникам імміграційної служби неправдиві відомості. Футболісти буцімто заявили, що не відвідували Велику Британію останнім часом.

Аргентинські футболісти вирішили піти з поля. Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заявив, що команда не буде догравати матч з Бразилією.

Ми йдемо. Ми приїхали сюди з наміром грати. Прийшли, і нас ніхто не попередив, що щось має статися. Ми приїхали три дні тому, нас могли депортувати раніше. Це катастрофа,

– цитує Мессі "Чемпионат" з посиланням на EiFSoccer.