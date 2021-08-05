Поліція арештувала 11 осіб за расистські образи щодо гравців збірної Англії на Євро-2020

Гравці збірної Англії піддалися критиці після поразки у фіналі Євро-2020. Одразу троє футболістів зіштовхнулися з расистськими образами – Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Бакайо Сака. Поліція затримала 11 осіб, які писали расистські коментарі про футболістів.

Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Бакайо Сака не забили пенальті у фіналі Євро-2020 у ворота Італії, через що англійська збірна поступилася.

Як це було Фейли Рашфорда і Санчо та чемпіонський сейв Доннарумми: серія пенальті фіналу Євро-2020 – відео

Одразу після цього на трьох гравців полетів шквал критики та образ. Чимало коментарів містили расистські образи. Тож за розслідування справи взялася поліція. Злочинними визнані 207 повідомлень у соціальних мережах.

Правоохоронцям вдалося встановити чимало з тих осіб, які залишали повідомлення в соцмережах. 34 з них перебувають у Великобританії. І поліція заарештувала 11 з них. При цьому у встановленні осіб посприяли й самі соцмережі Facebook, Instagram та Twitter. Правда у справу довелося втрутитися британському уряду, який і "натиснув" на соцмережі, вимагаючи дані користувачів.

"Є люди, які вважають, що можуть сховатися за профілем в соціальних мережах і безкарно публікувати такі огидні коментарі. Їм потрібно ще раз подумати – у нас є слідчі, які активно шукають образливі коментарі у зв'язку з цим матчем, і, якщо їх визнають порушенням закону, то люди, які опублікували їх, будуть заарештовані. Наше розслідування просувається в хорошому темпі, і ми вдячні людям, які повідомляли нам про расистські пости", – розповів слідчий Марк Робертс

Ще 123 акаунти належать особам за межами Об'єднаного королівства. І британські поліцейські проводять консультації з правоохоронцями цих країн для того, щоб покарати порушників.

У Футбольній асоціації Англії вже привітали поліція з арештом підозрюваних.

Що саме загрожує особам, які залишали расистські образи в коментарях в соцмережах – не вказується