Полісся може попрощатись із тренером: на його місце вже сватають провального екскоуча Шахтаря

Житомирське Полісся жахливо розпочало другу частину сезону УПЛ-2023/2024. У трьох турах команда Юрія Калитвинцева не здобула жодної перемоги.

Натомість у "вовків" мирова із Рухом (1:1) та дві поразки від ЛНЗ (0:1) та Олександрії (1:2). Якраз після фіаско у 20-му турі УПЛ з'явились чутки про звільнення Юрія Калитвинцева з посади головного тренера Полісся.

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Може втретє очолити клуб із України

Найближчим часом у житомирському клубі офіційно оголосять про відхід наставника. За інформацією джерела, Калитвинцева у тренерському кріслі змінить Сергій Шищенко, який є головним тренером Звягеля, який виступає у Другій лізі України.

До слова, після 16-ти зіграних матчів Звягель є лідером сезону-2023/2024, набравши 40 балів. Стільки ж очок у футбольного клубу ЮКСА, який йде другим.

А от за інформацією Sport.ua, у Поліссі не бачать Шищенка у ролі головного тренера, а лише поки що, як виконувача його обов'язків.

Амбітний президент "вовків" Геннадій Буткевич розглядає у статусі нового головного коуча команди колишнього наставника донецького Шахтаря Патріка ван Леувена. Раніше нідерландець, який добре знайомий із українським футболом, приводив луганську Зорю до "бронзи" УПЛ, а от у Шахтарі він провалився.

Шлях Юрія Калитвинцева у зграї житомирського Полісся

Юрій Калитвинцев очолює Полісся із червня 2021-го року.

Команда провела під його керівництвом вже 65 матчів (38 перемог, 12 мирових та 15 поразок).

Саме цей наставник вивів "вовків" до УПЛ, вигравши сезон-2022/2023 у Першій лізі України.

Полісся після 20-ти турів йде 6-м у турнірній таблиці першості, маючи у своєму активі 33 набрані бали. Вже у наступному турі УПЛ Полісся гостюватиме на полі Оболоні (16 березня).