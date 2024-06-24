Полісся здійснило черговий гучний трансфер, підписавши основного воротаря Дніпра-1

Житомирське Полісся в сезоні-2024/2025 уперше в історії зіграє у єврокубках. Це стало можливим після фінішу команди на п'ятому місці в УПЛ у дебютній кампанії в елітному дивізіоні українського футболу.

Перед стартом кваліфікації у Лізі конференцій "вовки" активно підсилюють свій склад. Черговим новачком Полісся став Євген Волинець.

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Волинець змінив клубну прописку

Житомирський клуб офіційно оголосив про трансфер українського воротаря з Дніпра-1. Сторони підписали контракт до кінця сезону-2025/2026.

У новій команді 30-річний голкіпер виступатиме під 23-м номером. За інформацією Transfermarkt, Євген Волинець приєднався до "зграї" на правах вільного агента.

Дивіться відео з презентацією Євгена Волинця

. В останній кампанії Волинець зіграв 24 матчі за Дніпро-1, в яких пропустив 19 голів та 9 разів залишав свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що раніше Полісся підсилилося ще одним лідером дніпровського клубу. Олексій Гуцуляк також підписав угоду на 2 роки.

Короткі відомості про Євгена Волинця