У зграї вовків поповнення: Полісся підписало гравця "молодіжки" України, який феєрив на Євро

Житомирське Полісся продовжує активну трансферну політику. Клуб підписав чергового новачка, який має додати креативу команді.

Дебютант УПЛ офіційно оголосив про підписання контракту з молодим півзахисником Олександром Назаренком. Гравець приєднався до нової команди на правах вільного агента,

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Молодий футболіст, але вже з досвідом

Напередодні Назаренко розірвав контракт із СК Дніпро-1 за обопільною згодою сторін. За віцечемпіона УПЛ Олександр встиг зіграти 125 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 16 асистів.

Улітку 2023 року у складі збірної України U-21 став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи, де зіграв 4 матчі та віддав 2 гольові передачі.

"У свої 23 Назаренко вже має срібну медаль Української Прем’єр-Ліги, а також у складі збірної він завоював бронзові медалі молодіжного чемпіонату Європи. Олександр Назаренко – це перспективний півзахисник, який має в своєму арсеналі щонайменше такі якості, як стартова та дистанційна швидкість, дриблінг.

Гравець має потенціал для подальшого розвитку і може разом із клубом досягати високих спортивних вершин. Ми раді привітати Олександра у нашій команді", – заявив генеральний директор Полісся Володимир Загурський.

Дивіться відео з презентацією Назаренка

. Полісся здобуло перемогу в дебютному матчі УПЛ проти Вереса з рахунком 2:0. Наступним суперником житомирського клубу буде саме Дніпро-1, кольори якого до переходу й захищав Назаренко. Зустріч відбудеться 6 серпня о 15:00.