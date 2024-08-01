Полісся без шансів вилетіло з єврокубків та розчарувало Усика на трибунах: відео голів матчу

Житомиряни провалили перший матч проти Олімпії, але швидко забили в другому. Втім здобути перемогу в Лізі конференцій Полісся так і не зуміло.

Полісся – Олімпія 1:2

Голи: Кушніренко, 1 – Флоруц, 11, Дурдов, 90+3.

Житомирське Полісся відіграло свій другий єврокубковий матч у сезоні 2024-2025. Команда Імада Ашура у польському Глівіце "прийме" словенську Олімпію, пише 24 Канал.

До теми Вдруге знищили "друзів Росії": Динамо знову розгромило Партизан в Лізі чемпіонів

Впустили навіть нічию

Дебют вийшов для "вовків" невдалим. У Словенії Полісся без шансів поступилось супернику з рахунком 0:2. Це робило Олімпію явним фаворитом перед матчем-відповіддю.

Тренер українців зробив кілька замін у стартовому складі. Місце у воротах повернув собі Кудрик, праворуч в захисті вийшов Тейлор, в нападі знайшлось місце для новачка Брістріча, а в опорній зоні – для Кушніренка.

. На трибунах за матчем спостерігав чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик. За день до цього боксер провів тренування із командою Імада Ашура.

Останній допоміг Поліссю повести в рахунку вже на першій хвилині. Богдан відзначився точним пострілом здаля після подачі з флангу та скидки від Назаренка. Житомирці хотіли на куражі зрівняти рахунок за підсумком двох ігор.

Відео голу Кушніренка:

Втім вже на 11 хвилині Олімпія спіймала "господарів" на контратаці. Захисники дали Флоруцу прийняти м'яч після закидання з глибини та точно пробити у ближній кут.

Відео голу Флоруца:

Полісся в подальшому володіло ініціативою, але за кількістю небезпечних моментів спостерігався приблизний паритет. У другому таймі свої моменти мали Назаренко, Брістріч та Тейлор. Але гостей рятувала стійка та неточність житомирців.

Читайте також Невдале падіння: що відомо про травму захисника Динамо у матчі Ліги чемпіонів із Партизаном

"Вовки" мали всі шанси бодай не програти словенцям, але у компенсований час Олімпія змогла оформити другий гол. Після подачі Сілви зі штрафного захист Полісся забув про Дурдова у своєму майданчику. Хорват точно пробив між ніг Кудрику.

Відео голу Дурдова:

Таким чином цей матч став останнім єврокубковим для Полісся цього сезону. Підопічні Імада Ашура сконцентруються на УПЛ, а від нашої країни на євроарені залишаються Шахтар, Динамо та Кривбас.