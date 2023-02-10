Усик сфотографувався з трофеєм Winter Cup, але на поле не вийшов: Полісся впоралось без нього
У Туреччині стартував товариський турнір за участю трьох українських клубів та чемпіона Естонії. Перша ж гра змагання подарувала вболівальникам багато голів.
Полісся – Верес 3:3 (пен – 4:3)
Голи: Грицук, 2, Грицук, 21 (пен), Блізніченко, 44 (автогол) – Шестаков, 39, Гайдучик, 60 (пен), Пасіч, 89.
У Туреччині в Белеку стартував другий розіграш Winter Cup. Це товариський турнір, в якому приймають участь українські клуби під час зимових тренувальних зборів, пише 24 канал.
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Цього року серед учасників знайшлось місце і для Левадії, яка є чемпіоном Естонії. Україну ж представляють полтавська Ворскла, рівненський Верес та житомирське Полісся.
Останні дві команди і зійшлись у матчі-відкритті. Очікувалось, що за Полісся зіграє український боксер Олександр Усик. Напередодні гри чемпіон світу у надважкій вазі зробив фото з трофеєм Winter Cup.
Усик тримає в руках трофей Winter Cup / телеграм-канал Футбол 2.0
Боксер зайняв місце на трибунах. Там Олександр повеселив публіком своїми кумедними окулярами.
Втім на гру з Вересом Усик не потрапив навіть на лаву запасних. Це не завадило житомирському клубу на пару з суперником продемонструвати яскраву гру із шістьма голами.
Всього за 20 хвилин у складі Полісся дублем відзначився Василь Грицук. Верес відповів голом Шестакова після кутового, але перед перервою автогол Блізніченка знову подарував супернику перевагу у два м'ячі.
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Відновити паритет рівненський клуб зміг в кінці другого тайму. Гайдучик реалізував пенальті, а Пасіч опинився першим на м'ячі під час прострілу з флангу. За правилами турніру в разі нічиєї команди переходять одразу до серії пенальті.
Там перемога дісталась Поліссю. Команда Калітвінцева реалізували всі чотири свої удари, тоді як Верес підвели Гайдучик і Дахновський. Нагадаємо, що другий матч Winter Cup відбудеться також сьогодні – Ворскла протистоятиме Левадії. Початок – о 18:30 за київським часом.Довідка. Полісся є не тільки одним із організаторів турніру Winter Cup, а і його першим та чинним переможцем. Торік команда з Житомиру випередила за підсумками турніру той таки Верес, а також Металіст і Чорноморець.
Відеоогляд матчу Полісся – Верес: